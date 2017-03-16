В Год экологии в регионе планируется провести массу мероприятий, в частности, различные конкурсы и смотры. В течение всего года учащихся образовательных учреждений региона приглашают принять участие в проектах «Вода России», «Чистые игры», различных акциях и мастер-классах.

Уже сейчас в регионе стартовал «Жизнь в стиле эко», принять участие в котором могут: педагоги образовательных учреждений, студенты, специалисты по работе с молодежью, члены детских и молодежных общественных организаций, лидеры добровольческих объединений в сфере сохранения окружающей среды. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и творческую работу в номинациях: «Методическая разработка мероприятия в области сохранения окружающей природной среды и экологии», «Экологический проект», «Презентация по экологической тематике с планом проведения занятий», «Социальная реклама по теме «Экология».

Конкурс будет проводиться в три этапа в период с 13 марта по 17 ноября 2017 года. Всю информацию о конкурсе можно получить по ссылке. Имена победителей будут объявлены в ноябре 2017 года.

Организаторами смотра выступил Центр молодежной политики при поддержке регионального профильного ведомства, а также Комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области.