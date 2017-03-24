С 26 марта 2017 года Международный аэропорт Волгоград начинает обслуживать международные рейсы, об этом сообщают в пресс-службе аэропорта. При совпадении по времени внутренних и международных рейсов Терминал «А» будет использоваться для обслуживания внутренних воздушных линий.

Пассажиры будут предупреждены об этом заранее, вся информацию будет размещена на сайте аэропорта. Схема работы терминалов изменится в зависимости от актуального расписания. Также стоит обращать внимание на информацию, которая расположена при входе в терминалы.

Данная схема работы терминалов будет действовать до ввода в эксплуатацию терминала «В».

 

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