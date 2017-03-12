Давно ли вы были на субботнике, господа? 11 марта в Центральном парке отдыха на «Лохматый субботник» собралось более 1000 горожан, чтобы очистить территорию от прошлогодней листвы и последствий выгула собак. И «Живой Волгоград» принял самое активное участие в уборке. Вы проспали этот праздник чистоты? Тогда самое время посмотреть фото и позавидовать тем, кто присоединился!

«Погода была прекрасная…» — помните, как в известном советском мультике? «Принцесса…» — стоп. Никаких принцесс не было, были волгоградцы от 2 до 80 лет с граблями и совками, их собаки всех пород и мастей, интерактивные площадки, концерт и много еще чего, но обо всем по порядку.

Юлия — участница акции

«Узнала от знакомых, что сегодня можно принять участие в «Лохматой уборке». У меня у самой собак нет, но захотелось помочь очистить любимый парк от мусора, скопившегося за год. Думала, просто уборка будет, оказалось, настоящий праздник! Вот сейчас закончу, пойдем чай пить с друзьями».

Полевая кухня с горячим чаем – не единственный сюрприз для участников акции. Особой популярностью пользовалась площадка для собак, где каждый хозяин мог проверить своего четвероногого друга на знание команд и физическую форму. Мопсы и овчарки мило соседствовали на одной площадке, пытаясь оправдать ожидания хозяев.



Михаил — волонтер акции

«Я учусь на кинолога, думаю связать с этой профессией жизнь. Своя собака тоже есть. Выгуливаю ее за домом, всегда убираю за ней. Это ведь не сложно самому поддерживать чистоту. А еще важно собаку правильно воспитывать. Если сами не справляетесь, лучше к специалистам обратиться, например, в «Джульбарс»».

Те, кто пришел без собак, тоже не скучали. Все желающие примерили на себя роль владельцев хаски. Фотозона с породистыми голубоглазыми красавцами – едва ли не самая популярная площадка акции. Как же можно устоять перед такими спортсменами?

Анастасия — волонтер акции

«Мы представляем «Волгоградскую федерацию ездового спорта». Хаски – собаки активные и спортивные, им нужны тренировки, качественное питание и уход, особенно в условиях волгоградского климата».

На все вопросы о правильном уходе и лечении животных могут ответить одни из организаторов акции — специалисты ветеринарной клиники «Аверия», которая бесплатно предоставила необходимый инвентарь для уборки и организовала благотворительную зону, где каждый желающий мог получить специальные таблички для дворов, плакаты и многое другое.

Екатерина — генеральный директор клиники «Аверия», организатор акции

«Мы хотим показать, что все должны нести ответственность за своих животных. Сегодня мы подготовили призы и подарки за уборку, но большинство из тех, кто пришел в парк, совсем не ради подарков здесь собрались. Люди действительно откликнулись на призыв сделать парк чище».

Оказалось, что вечные войны между теми, у кого есть собаки и теми, у кого их нет, – просто выдумки. Сегодня с удовольствием за совки и грабли брались и те, и другие. Жители Центрального, Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского, Дзержинского и других районов Волгограда собрались, чтобы хорошо и с пользой провести время. Организаторы акции признались, что рассчитывали на такую реакцию горожан и готовы провести еще не одну такую уборку.

Наталья – руководитель кинологического центра «Джульбарс», организатор акции

«Такая акция впервые в Волгограде проходит. Мы хотим повысить культуру собаководства в городе. Показать, что собачники — ответственные люди. Собственным примером продемонстрировать, что убрать за свое собакой на улице – это не глупо, не противно и совсем не страшно, а нормально и правильно».

Присоединились к акции и активисты Волгоградской региональной общественной организации «Объединение волонтеров в защиту животных «Открой сердце»». Самые же главные участники уборки – маленькие дети, которые с большим удовольствием хватались за грабли и совки, помогая родителям.

Александр – директор маркетингового агентства «Пироги», координатор акции

#лохматаяуборка A post shared by Александр Приколотов (@privalove) on Mar 10, 2017 at 11:10pm PST

«Мы заготовили более 140 единиц граблей и совков, огромное количество перчаток, пакетов для мусора и антисептиков, все это разошлось как горячие пирожки еще до официального старта акции. Нас очень поддержали жители близлежащих домов, они целыми дворами вышли на уборку. Администрации парка большое спасибо хочется сказать, они даже своими граблями с нами поделились. Администрация Центрального района тоже в стороне не осталась, помогла все бумажные вопросы уладить. Конечно же, мы не сомневались, что получится хорошее мероприятие, просто приятно, что поддержку нашли везде. Большое спасибо тем, кто пришел!»

P.S. «Живой Волгоград» отлично провел свой субботний день в компании бесподобных собак, их ответственных хозяев и просто неравнодушных к чистоте своего города волгоградцев. Надеемся, ваша суббота была не менее запоминающейся!