Работники лесного хозяйства приступили к лесопосадочным работам. Весной этого года в области на территории более 1000 гектаров появятся новые лесные насаждения.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в Год экологии в нашем регионе запланировано более тысячи различных мероприятий и проектов, в том числе направленных на увеличение площади, занимаемой лесными культурами.

Молодые саженцы деревьев будут высажены на территории всех 22 лесничеств. Сотрудники областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии планируют посадить сеянцы сосны обыкновенной, акации, ясеня, вяза и аморфы. Наибольшие территории под посадку отведены в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах – в общей сложности 275 гектаров. К работам уже приступили в Ольховском лесничестве. Здесь сеянцы появятся на площади в 9 гектаров.

Весенние лесопосадочные работы на территории региона планируют провести в оптимальные агротехнические сроки. Поэтому на сегодняшний день на выбранных территориях уже проводится обработка почвы, завозится посадочный материал, более 40 единиц техники приведены в готовность. Всего на работах будет задействовано около 300 специалистов лесного хозяйства.