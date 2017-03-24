Конец недели — нас ожидают долгожданные выходные и почти весенняя погода, а так же просто гора мероприятий, на которые можно сходить.

Небольшой спойлер: суббота просто пестрит всевозможными мероприятиями на вкус и цвет. «Живой Волгоград» сориентирует вас, куда лучше сходить.

Итак.

Пятница, 24 марта, этот пятничный вечер вы можете провести в компании друзей или:

В 19.00 забежать в антикафе Посиделки, посмотреть постановку и номера от Экспериментального Студенческого театра

В 21.00 послушать группу «Черным по белому» в Белой лошади

И уже в 22.00 пойти в бар Миля и отметить значимое событие — выход нового альбома Depeche Mode

Суббота, 25 марта:

9.00 Если после пятницы остались силы, то можно совершить забег на 5 км с командой parkrun- еженедельных утренних парковых забегов

14.00 Митинг в защиту животных в рамках всероссийской акции «Россия без жестокости» на площади Металлургов

14.00 Тридцать восьмые японские лекции в ВолГУ — для всех интересующихся японской культурой

15.00 Концертная программа в Парке Баку, посвященная международной акции «Час Земли». В программе обещаются: выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины, экологическая зарядка, эстафеты

18.00 ART-CREW’s GIG концерт в Икре. Зрителей ждет концерт трёх обаятельных и талантливых девушек, которые растопят последний зимний лёд своими голосами, лирикой и звуками фортепиано: Элли На Маковом Поле, Aurore Dupin и Анна ЛХТ

18.00 Концерт «Звездная музыка джазовых звезд» в планетарии от . В программу концерта войдут произведения, которые в разное время создавали «звездные» джазовые композиторы: Хоги Кармайкл, Глен Миллер, Фрэнк Перкинс, Генри Манчини, Эрролл Гарнер, Зигмунд Ромберг и другие.

19.00 Лекция «PRO_ГЕН: коды жизни» от Научного Кафе в Акварели. Там поговорят о том, что предопределяет наш внешний вид и внутреннее устройство — о генетике.

И не забудьте выключить свет с 20.30 до 21.30. Поддержите акцию «Час Земли»

Воскресенье, 26 марта:

15.00 Состоится открытие проекта «Танцевальная деревня» состоится 26 марта в 15.00 в центре культуры и искусства «Октябрь». Проект «Танцевальная Деревня» предоставляет все возможности для творчества и обучения: мастер классы, семинары, презентации и многое другое

календаре телеграмм Подробности об этих и других мероприятиях смотрите в нашем, там ещё много интересного и подписывайтесь на нашего бота в, у него тоже можно всегда спросить актуальный список мероприятий

Интересных выходных!