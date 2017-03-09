В воскресенье 12 марта на канале Discovery Channel, доступном в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV», стартует премьера — «Большая нефть Ирака». В 7 сериях программы будет рассказано о том, как российская нефтяная компания осваивала крупнейшее в мире неразработанное сухопутное месторождение нефти.

Клиенты «Дом.ru» могут принять участие в конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть одну из 10 толстовок. Конкурс стартует 10 марта в сообществах компании в «ВКонтакте» https://vk.com/domru_ru, на Facebook https://www.facebook.com/domru.ru и в «Одноклассниках» https://ok.ru/domru.ru/.

Разработка месторождения Западная Курна-2 в Ираке стала одним из самых масштабных инженерных проектов на планете. Инвестиции составили 4 млрд долларов, при этом только на установку подготовки нефти площадью в 350 футбольных полей потребовалось более 1 млрд. Освоение Западной Курны-2 дало работу 6 000 жителей Ирака, а всего в строительстве участвовало более 11 000 человек. На проект было отведено всего 14 месяцев, тогда как любое сопоставимое по масштабам строительство идет минимум 44 месяца.

Программа «Большая нефть Ирака» построена по схеме обратного отсчета: он начался 1 сентября 2012 года, когда строители приехали на объект, и в их распоряжении было 452 дня. Эта цифра стремительно уменьшается, а зрители наблюдают, как люди ведут гонку со временем и обстоятельствами. Особенно осложняло ситуацию то, что за три года в Ираке прошли три войны. Для строительства добывающей станции саперам пришлось обезвредить 93 тонны неразорвавшихся снарядов. Разминирование дна реки Евфрат для прокладки трубопровода велось практически на ощупь, и только опыт водолазов позволил избежать несчастных случаев. Несмотря на преграды – наводнения, стычки местных кланов, поломки техники, срывы поставок оборудования – российские нефтяники и специалисты из более чем 20 стран успели в срок и проложили путь к большой нефти Ирака.

«Большая нефть Ирака» будет выходить на Discovery Channel по воскресеньям, начиная с 12 марта, в 15.00 по московскому времени. Канал могут смотреть все пользователи цифрового ТВ «Дом.ru TV».