Зима — это то время, когда мы употребляем в пищу высококалорийные продукты с относительно невысоким содержанием витаминов и минералов. Результатом такого чревоугодия становится недостаток тех ли иных витаминов и даже авитаминоз, появляющиеся у многих весной. Нехватка витаминов проявляется у всех по-разному. У кого-то это может вызвать недомогание и слабость, а у кого-то — шелушение кожи на руках и лице. Недостаток витаминов можно и даже нужно восполнять после зимы. «Живой Волгоград» решил дать несколько советов.
1Совет 1
Если вы не являетесь противником таблеток, то можете проконсультироваться с врачом, чтобы он дал рекомендации по выбору поливитаминного комплекса, который можно приобрести в аптеке. Цены на них очень разные. При покупке необходимо обращать внимание на состав.
2Совет 2
Ешьте больше овощей. Свежемороженые овощи можно приобрести практически в любом магазине. Это, конечно, не свежие овощи с грядки, но они помогут вашему организму продержаться до лета.
3Совет 3
Хотя бы раз в день пейте травяной чай. Практически каждый травяной чай обладает не только прекрасным вкусом, но и имеет различные целебные свойства, а еще они богаты витаминами. При выборе чая изучайте состав и избегайте сборов с ароматизаторами и красителями.
4Совет 4
Включите в свой ежедневный рацион свежие фрукты. Они помогут вам нормализовать витаминный и энергетический балансы. К тому же все фрукты содержать клетчатку, необходимую для пищеварения.
5Совет 5
Почаще пейте чай с ягодами. Свежемороженые ягоды можно купить круглый год. Они есть практически в каждом магазине и содержат много необходимых витаминов.
Также постарайтесь почаще бывать на солнце, тем более, что нынешняя волгоградская погода просто таки радует солнечными весенними деньками.
Итак, соблюдая данные советы, вы не потеряете необходимые вам витамины и будете отлично чувствовать себя круглый год. Ну а мы уже готовимся к приходу лета, к вкусным фруктам и овощам.
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