5 Совет 5

Почаще пейте чай с ягодами. Свежемороженые ягоды можно купить круглый год. Они есть практически в каждом магазине и содержат много необходимых витаминов.

Также постарайтесь почаще бывать на солнце, тем более, что нынешняя волгоградская погода просто таки радует солнечными весенними деньками.

Итак, соблюдая данные советы, вы не потеряете необходимые вам витамины и будете отлично чувствовать себя круглый год. Ну а мы уже готовимся к приходу лета, к вкусным фруктам и овощам.