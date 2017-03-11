Как часто вам приходилось переживать по поводу того, что только что купленная вещь не подошла по цвету или своим характеристикам? Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией. И дело касается не только одежды или предметов гардероба, но также мебели или технических деталей. Как вернуть качественную вещь, которая не потеряла своих потребительских свойств, продавцу?

Все мы знаем, что на возврат законом дается 14 дней. Однако не многие знают, как именно осуществляется возврат качественных непродовольственных товаров. «Живой Волгоград» подскажет вам, на какие статьи закона нужно опираться при разговоре с продавцом.

Часть 2 статьи 25 закона РФ «О защите прав потребителей» гласит, что покупатель может лишь обменять качественный непродовольственный товар на аналогичный. Вернуть вам деньги продавец обязан только в том случае, если у продавца отсутствует аналог, подходящий для обмена. Однако в законе нет четкого описания, что именно можно считать аналогичным товаром. Вероятно, это сделано, чтобы защитить интересы продавца, который в случае отказа покупателя теряет свою выгоду. А как тогда поступать в ситуации, когда даже аналогичный товар не соответствует вашим ожиданиям?

В этом случае «Живой Волгоград» рекомендует вам запастись терпением и поговорить с продавцом «по душам». Скорее всего, вам пойдут навстречу и предложат заменить не понравившуюся сумочку на какой-нибудь другой аксессуар, а купленное кресло, которое не поместилось в отводившееся специально для него место, — на журнальный столик. При таком диалоге нужно быть максимально любезным и корректным (обязательно потренируйте дома перед зеркалом выражение глаз Кота в сапогах из мультфильма «Шрек»).

Для юридического подтверждения возврата товара вам нужно будет предъявить продавцу чек (или восстановить его в магазине, если он утерян) и написанное от руки заявление. Однако многие продавцы соглашаются провести обмен и без этой волокиты.

«Живой Волгоград» рекомендует также ознакомиться со списком товаров, которые не подлежат обмену при отсутствии потери потребительских свойств. Закон РФ «О защите прав потребителей» включил в него 14 групп товаров, среди которых лекарственные препараты, косметика и парфюмерия, бытовая химия, белье, сложная бытовая техника и т.п. Поэтому будьте особенно внимательны при покупке этих товаров, чтобы не жалеть потом о сделанном выборе.