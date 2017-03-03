Международный аэропорт Волгоград начинает выполнение регулярных рейсов в Стамбул. Уже в конце марта 2017 года желающие смогут отправится на берега пролива Босфор в главном торговом, промышленном и культурном центре Турции.

Прямые рейсы из Волгограда в Стамбул позволят жителям Волгограда и ближайших регионов без пересадки и за короткое время добраться до Турции и провести там незабываемый отпуск, насладиться роскошными отелями и торговыми центрами, атмосферными уличными рынками, а также туристическими достопримечательностями.

Первый рейс отправится уже 26 марта. На первоначальном этапе запланировано выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Волгоград-Стамбул. С начала мая количество рейсов увеличится до 11 в неделю на ежедневной основе.

Продажи туристических путевок открыты. Подробную информацию о стоимости и возможности их приобретения уточняйте в турагентствах.