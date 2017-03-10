Вот и подошла рабочая неделя к своему завершению. И несмотря на то, что посреди недели был выходной, все мы ждем отдыха и развлечений. Отдых — это замечательно. И совершенно не важно, как вы его проведете. Пусть это будет отдых с семьей или с друзьями, или же посещение того или иного мероприятия. «Живой Волгоград», как обычно, решил вам помочь сориентироваться в городских событиях и выбрать досуг по своим интересам.

11 марта:

11:00 — в Комсомольском саду Волгограда состоится «Лохматая уборка». Собаководы и волонтеры соберутся вместе, чтобы поработать, пообщаться и отдохнуть.

12:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на интерактивную программу «Калмыцкий праздник весны — Цаган Сар». Программа познакомит с традициями бытовой и духовной культуры калмыков.

13:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на интерактивную программу для детей «В гости в каменный век». Гости увидят уникальные экспонаты из фондов музея-заповедника, находки, сделанные дайверами в волжских глубинах и в арктической тундре.

16:00 — в Волгоградской областной библиотеке для молодежи пройдет традиционный уже Весенний поэтический фестиваль.

16:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на гитарный концерт «Весенняя соната». В программе концерта: И. Бах, произведения композиторов Испании и Англии, фольклорные обработки.

16:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта» откроет тайны подземелий. Гостям представится редкая возможность открыть тайны сарептских подземелий и окунуться в атмосферу XVIII в.

19:00 — в Волгоградском планетарии состоится премьера документальной картины «Конкурс», рассказывающей о XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

12 марта:

11:00 — Волгоградский Музей Изобразительных Искусств им. И.И. Машкова приглашает на интерактивное занятие для детей «Птица-дева Сирин». Во время занятия детей познакомят с символами-оберегами народного искусства, расскажут, какие из них представлены на выставке. На практической части занятия дети сами попробуют изготовить оберег в виде птицы;

16:00 — в ТРЦ «Акварель» состоится «Фестиваль кельтской культуры-2017». Волгоградцев приглашают отпраздновать зажигательный праздник «День Святого Патрика» и окунуться в мир кельтской музыки и танцев.

Вот такие события вас ждут в ближайшие два дня. Все подробности об этих и других мероприятиях можете узнать из нашего календаря.