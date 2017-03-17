Лицензированных управляющих компаний (УК) в регионе становится больше. Комиссия по лицензированию УК выдала ещё восемь лицензий для работы в сфере управления многоквартирными домами региона.

По данным областной инспекции Госжилнадзора, список лицензиатов пополнился шестью организациями из Волгограда: ООО «Жилконтроль», ООО «Новый город», ООО «Преображение», ООО «УК «Кировский», ООО «УК «Комфорт» и ООО «УК «Регион Юг», а также двумя компаниями из Волжского: ООО «ЖКХ» и ООО «Инвест». На сегодняшний день в этой сфере имеют право работать 260 организаций. Из них только 169 компаний реально управляют многоквартирными домами.

Напомним, выдача лицензий производится по мере поступления заявок в лицензионную комиссию. Предварительно проводится проверка соискателя на его соответствие требованиям, и только после этого комиссия принимает решение о выдаче разрешительного документа очередной УК. Также стоит отметить, что недобросовестные компании лишаются лицензии и не имеют в дальнейшем права на управление многоквартирными домами.

С начала года на недобросовестные УК уже наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 605 тысяч рублей. А две из них — ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» — уже лишились лицензий за плохую работу.