Как часто в жизни мы сталкиваемся с определенными правилами. Не есть после шести часов вечера, брать отпуск всего на четыре недели в год, высказывать свое мнение, когда положено, а не когда хочется. Мы решили доказать – чтобы быть успешным и счастливым, вовсе необязательно делать то, что навязывают окружающие. Важно оставаться собой и добавлять в свою жизнь немного «бунтарского» духа. В роли экспертов, нарушающих стандартные правила, выступили известные люди нашего города, а также оператор Tele2 – настоящий «бунтарь» в мобильной связи, который как никто другой знает, как разрушать стереотипы и жить по собственным, «другим правилам».

Анна Смирнова, PR-менеджер телеканала «ТНТ» в Волгограде.



«Работа PR-менеджера предполагает постоянные отступления от правил. Например, если срочно нужно разместить материал в прессе, то я согласовываю его самостоятельно (на свой страх и риск), а уже после этого отправляю непосредственному руководству. Но если какие-то вопросы я не могу решить на месте, всегда обращаюсь к начальству за советом. Что касается правила жизни, с которым я не согласна и которое вызывает во мне раздражение, так это обязательное простаивание в очередях в больницах, на почте и в магазинах.



Я думаю, что бунтарь – это человек, который может в любой ситуации поступать так, как хочет, даже если это идет вразрез с общественным мнением. У меня тоже был слегка бунтарский поступок. Однажды мы с друзьями поехали в Чечню. Часть ребят ушли гулять, а я решила присоединиться к ним позже. К слову, женщины в Грозном после восьми часов вечера уже не появляются на улице без сопровождения мужчин. Поэтому, когда я поздним вечером и совершенно одна шла до места назначения, эти пять минут показались мне самыми долгими в жизни. Я была уверена, что меня посадят в машину и украдут. Хорошо, что в итоге все обошлось. Вообще я всегда стараюсь делать только то, что не противоречим моим собственным, «другим правилам»: жить в ладу с собой; делать все сегодня, а лучше прямо сейчас; успеть максимум за 24 часа».

Павел Смирнов, ведущий праздников любого формата.



«Как ни крути, а правила есть везде. Может, не очень строгие или обязательные, но все же они есть. Больше всего меня раздражают правила, которые составлены из стереотипов, например, «где родился, там и пригодился». На мой взгляд, реально обращать внимание нужно только на этические нормы поведения. Все остальное можно и нужно менять, потому что без экспериментов невозможно добиться успеха и вырасти над собой.

По-моему, изменить что-то кардинальным образом может только истинный «бунтарь». Это такой человек, который во всем идет против системы. Тот, кто даже сам с собой в вечном противостоянии. В общем-то, у меня вся жизнь, как «бунт», но в благих целях. Мой «бунт» – это, скорее, проверка самого себя на прочность, а в целом, я очень дружелюбный. Свой последний «бунтарский» поступок я совершил, когда решил все бросить и уехать отдыхать на месяц. Такие случаи в моей жизни не редкость, потому что я следую своим «другим правилам»: двигайся, ведь движение – это жизнь; теория без практики – просто буквы на бумаге; верь только в себя».

Алексей Степин, коммерческий директор филиала Tele2 в Волгоградской области.

«Здорово, что мы живем среди таких необычных людей, которые не стесняются быть собой и демонстрируют смелые слова и поступки. Я тоже следую «бунтарскому духу», и как подтверждение этому – моя трудовая книжка, которая наглядно показывает историю жизни по «другим правилам». Я никогда не боялся менять города проживания, зная, что каждая новая локация сможет дать мне бесценный опыт, силы и эмоции для новых «бунтарских» поступков. По-моему, без доли «бунтарства» зачастую невозможно решать архитрудные и важные задачи.

Если даже обыденные правила можно нарушить, то что уж говорить о правилах в мобильной связи, которые как раз и существуют, чтобы их менять и упрощать. Так, Tele2 недавно представила по-настоящему революционный продукт: впервые минуты, SMS и гигабайты интернет-трафика, включенные в тариф, не сгорают в конце месяца, как было раньше, а переносятся на следующий. Предложение действует бесплатно на всех доступных для подключения и перехода «черных» тарифах, а неиспользованные остатки израсходуются в новом месяце в первую очередь. Нужно только вовремя внести абонентскую плату и понять наконец: все, что оплачено, должно быть потрачено. Вот такие простые и честные «другие правила» Tele2».

Текст: Наталья Калачева

Фото: из личных архивов участников