Телеком-оператор «Дом.ru» запускает новую линейку интернет-тарифов «Дом.ru Космос», которая отличается более высокой скоростью. Новые клиенты могут подключить один из трех тарифов: «Первая космическая» (скорость — до 40 Мбит/с), «Вторая космическая» (до 60 Мбит/с) или «Скорость света» (до 100 Мбит/с).

По сравнению с ранее действующими тарифами новое предложение более выгодно по соотношению цены и скорости. Ежемесячная абонентская плата на тарифе «Первая космическая» составит всего 400 рублей, «Вторая космическая» – 450 рублей, «Скорость света» – 500 рублей. Полные условия подключения – http://domru.ru/internet.

Клиент может снизить свои расходы на связь, если одновременно пользуется интернетом от «Дом.ru» и мобильной связью от «МегаФона». Скидка на интернет составит 10%, на мобильную связь, если подключен один из тарифов «Все включено», — 20%. Со скидкой можно подключить сразу до 3 SIM-карт, оформленных на одного клиента.

«Мы стараемся совмещать выгодные условия пользования услугами как в пакетах, так и по отдельности. Для этого регулярно улучшаем характеристики тарифов, запускаем новые предложения. Неизменным остается стабильно высокая скорость интернета и доступные цены», – комментирует директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Дополнительно клиент может подключить цифровое ТВ «Дом.ru TV» и смотреть до 213 каналов, сразу 84 из них — в HD.