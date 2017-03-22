В регионе до конца этого года планируется достроить три детских сада, возведение которых было начато, но не закончено. Такую задачу перед профильными ведомствами региональной и городской администраций поставил губернатор Андрей Бочаров.

Недостроенные дошкольные учреждения находятся в Дзержинском и Советском районах Волгограда, а также в Жирновском районе области. Чтобы возобновить работы по их строительству, договоры с недобросовестными подрядчиками были расторгнуты через суд, внесены корректировки в проектную документацию и принят ряд решений.

Напомним, что дошкольное ­учреждение на улице В­осточно-Казахстанской­ должны были сдать три года назад. По факту оплаченных в 2013 году подрядчику работ, не входивших в муниципал­ьный контракт, в 2014 было возбуждено уголовное дело.

В 2015 году заключен контракт с новой подрядной организацией. На сегодняшний день работы по возведению тре­хэтажного кирпичного здания выполнены на 65%: полностью готова «коробка», установлены стеклопакеты, выполнена гидроизоляция кровли. Началось устройство внутренних сетей освещения, отопления, водопровода и канализации. В результате город получит современное дошкольное учреждение, которое смогут посещать 185 детей.

Также поставлены задачи по вводу в эксплуатацию детского сада на 220 мест по улице Даугавской в Советском районе и завершению долгостроя в селе Александровка Жирновского района, жители которого ждут новый детский сад с 2010 года.