Летом прошлого года между Волгоградом и Астраханью начал курсировать скорый дневной поезд. Дневной экспресс совершает всего три остановки на пути, добраться из одного областного центра в другой пассажиры могут всего за 5 с половиной часов.

Скорый поезд стал очень популярным видом транспорта. На данный момент среднемесячное количество перевезенных пассажиров составляет более 9 тысяч человек. И вот уже сегодня, 15 марта 2017 года, дневной экспресс «Волгоград-Астрахань» перевез 200-тысячного пассажира. Им стала жительница Волгограда, направляющаяся в служебную командировку в Астрахань.

Отметим, что в первое время скорый поезд ходил 4 раза в неделю, сейчас он ходит 5 раз в неделю. Также было сокращено время в пути благодаря увеличению скорости на участке В. Баскунчак –Трубная. Изначально время в пути занимало 5 часов 35 минут, сейчас на это уходит 5 часов 23 минуты. Пассажирам дневного экспресса предлагают комфортабельные вагоны, оснащенные системой кондиционирования воздуха, мультимедийными системами и биотуалетами. А для тех, кто проголодался в дороге, работает буфет.

А вот так скорый поезд «Волгоград-Астрахань» совершил свой первый рейс: