Сейчас донорство крови очень распространено среди молодежи. В каждом городе проводятся регулярные акции с целью привлечь ещё больше людей. Волгоград — не исключение, здесь также проходят подобные кампании.

Буквально на прошлой неделе в Волгоградском областном центре крови прошла донорская акция «Красота спасет жизнь!», приуроченная к Международному женскому дню. Все девушки, сдавшие кровь в этот день, получили открытки и небольшие сувениры.

В областной центр крови Волгограда приехали студенты региональных вузов — Волгоградского государственного аграрного университета и Волгоградского филиала «Российского экономического университета им. Плеханова».

Своими впечатлениями поделилась студентка ВолГАУ Елена Финогенова: «Приятно получать такие знаки внимания! Я еще раз убеждаюсь, что быть донором почетно. Надеюсь, после этой акции многие захотят последовать нашему примеру».

Добавим, добровольческое донорское движение Волгоградской области объединяет сегодня более двух тысяч человек: активистов молодежных общественных объединений, студентов, рабочую молодежь. Добровольцы проводят информационные акции и уроки донорства по пропаганде добровольного донорства крови, а также сами регулярно сдают кровь.

Организаторами акции выступили ГБУ ВО «Центр молодежной политики» и ГКУЗ «Волгоградский областной центр крови» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области.

Справка: Донором может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший медицинское обследование. Обследование донора и выдача справок о состоянии здоровья проводятся бесплатно. В целях безопасности донорства важно соблюдать правила, установленные медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4.