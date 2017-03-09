Представьте, что вы наконец-то выбрали себе новую сумочку или интересный гаджет в интернет-магазине и срочно побежали к ближайшему банкомату, чтобы положить деньги на карту и сделать оплату. Представили? А теперь представьте, что в тот самый момент, когда нужная сумма уже оказалась в купюроприемнике, банкомат вдруг зажевал ваши деньги и выдал на экране неверное количество. Ведь настроение сразу портится, правда?

А иногда бывает и так, что долгожданная стипендия или зарплата вдруг «застряла» в недрах банкомата, хотя на экране высветилась надпись «операция прошла успешно».

Поначалу очень хочется стукнуть этот аппарат со словами «Верни мои деньги!!!». Но не стоит паниковать и ломать дорогостоящую технику. «Живой Волгоград» подскажет вам, что нужно делать, если банкомат не выдал деньги, хотя все предыдущие этапы оформления перевода прошли успешно:

В первую очередь запишите время и дату происшествия, а также номер банкомата. Через 10-15 минут проверьте баланс вашей карты. Многие банковские системы оборудованы системой контроля за движением денежных средств на расчетных счетах клиентов. Если деньги по какой-либо причине не были получены, они автоматически возвращаются вам на счет, и вы сможете увидеть их на своем балансе. Если же этого не произошло, вам стоит заглянуть в ближайшее отделение банка, которому принадлежит аппарат, и написать заявление. Процесс проверки может длиться до 1 месяца. Если вы снимали денежные средства через аппарат банка, к которому не относится ваша карта, этот срок может увеличиться, поскольку здесь к рассмотрению вашего дела привлекается третья сторона.

Если же банкомат зажевал ваши деньги во время операции по снятию наличных, следуйте инструкции «Живого Волгограда»:

Если аппарат находится в помещении банка, сразу же вызовите сотрудника и объясните ситуацию. Ни в коем случае не отходите от банкомата, иначе новая операция может стереть данные о вашем неудачном переводе. Проследите, чтобы сотрудник обязательно зафиксировал время происшествия, дату и место точного расположения банкомата, а затем выполняйте его инструкции. Если банкомат находится на улице, позвоните по телефону службы поддержки, который находится на каждом аппарате. Объясните свою ситуацию, не забыв указать точное время, дату и местоположение банкомата, и отправляйтесь в ближайший офис клиентского обслуживания вашего банка. В отделении банка напишите заявление, приложив следующие сведения:

ваши ФИО;

паспортные данные;

№ банковской карты;

дату и время совершения операции;

№ банкомата, где совершалась операция (скажут в отделении банка).

В заявлении необходимо в свободной форме изложить краткое описание ситуации (постарайтесь избегать ненормативной лексики и обещаний всех кар небесных). После этого вам остается передать свое заявление сотруднику банка и получить от него отрывной корешок – подтверждение поданного вами обращения.

На рассмотрение заявления банку дается 30 дней, в течение которых происходит проверка записей видеонаблюдения, которыми оборудованы все банкоматы, и сверка данных о переводах. Как правило, решение по таким вопросам принимается гораздо раньше. Однако если вы так и дождались результата, обязательно позвоните в клиентскую службу банка, чтобы узнать подробности о рассмотрении вашего заявления. Или оставьте жалобу на сайте банка, указав дату и время подачи заявления, а также данные сотрудника, принявшего обращение.

И дожидайтесь перевода долгожданной суммы на ваш банковский счет.

«Живой Волгоград» желает вам удачных банковских операций и хорошего настроения в эти теплые весенние деньки.