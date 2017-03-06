Весна — это время пробуждения природы и распускающихся цветов. Уже совсем скоро на деревьях появятся первые листочки, а цветы раскрасят улицы всей палитрой радуги. Все это будет позже, но уже сейчас многим из нас хочется ощутить свежесть и аромат весенних цветов. «Живой Волгоград» знает, где их найти. В Волгоградском региональном ботаническом саду на данный момент начинается пик цветения тюльпанов. В этом году более 30 тысяч цветов 13 различных сортов украсили оранжерею сада в Волжском.

Посетив ботанический сад, вы сможете увидеть всевозможные оттенки красного, розового, желтого и пурпурного, которые поражают воображение. Такое количество тюльпанов в региональном ботсаду выращено впервые.

Среди сортов есть как традиционные – Циркут, Стронг Голд, так и экзотические – Чирс, Пурпурный принц, Любимый фаворит. При их отборе специалисты учитывали предпочтения жителей региона, но при этом хотели приятно удивить знатоков и ценителей тюльпанов.

В преддверии 8 марта посетители ботанического сада могут не только насладиться пышным цветением весенних цветов, но и понаблюдать за работой флористов и научиться правильно сочетать растения в составе композиций. Кроме того, специалисты откроют секреты значения цветка той или иной окраски и расскажут о том, как можно вырастить тюльпаны к запланированному сроку.