Накануне все женщины мира принимали поздравления. Цветы, подарки, да и просто теплые слова очень радуют любую представительницу прекрасного пола вне зависимости от возраста. В этот прекрасный день к поздравлениям решили присоединиться и волгоградские активисты. Свои поздравления они преподнесли в качестве концерта, который прошел в областном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Организаторами мероприятия выступили ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при поддержке областного Комитета молодежной политики в рамках региональной акции «Молодые, поклонитесь старикам».

Молодые активисты добровольческого движения региона устроили праздничный концерт, во время которого поздравили старшее поколение с праздником и подарили им свои танцевальные номера, музыкальные выступления и народные произведения.

Участниками концерта стали самые талантливые студенты Волгоградского государственного университета, Волгоградского государственного института искусств и культуры, Волгоградского гуманитарного института, Волгоградского социально-педагогического колледжа, учащиеся МОУ СОШ № 54.

Напомним, акция «Молодые, поклонитесь старикам» действует на территории региона с февраля 2015 года. Для развития и продвижения социального добровольчества на территории города и области проводятся различные мероприятия для старшего поколения: кинопоказы, литературные встречи, чаепития, тематические фотовыставки. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, членам волгоградской областной общественной организации «Дети военного Сталинграда». В каждом районе, принимающем участие в акции, пожилым людям оказывается адресная помощь.