Уже совсем скоро в волгоградской области начнутся весенние полевые работы. Аграрии практически закончили с подготовкой техники к старту работ.

Уже сейчас хозяйства обеспечены семенами на 98%, в том числе оригинальными и элитными. Помимо этого, аграрии достигли договоренности о поставках дизтоплива и бензина с основными поставщиками ГСМ. Также, хозяйства запасаются минеральными удобрениями и средствами защиты растений, многие предприятия уже приступили к ранней подкормке и боронованию.

Около 660 миллионов рублей в 2017 году выделено из федерального и регионального бюджетов для оказания несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям, а общая сумма господдержки в 2017 году увеличена до 4,8 миллиарда рублей.

Отметим, хорошая основа под урожай 2017 года была заложена еще осенью. Озимые зерновые культуры размещены на площади 1,4 миллиона гектаров, что выше уровня прошлого года на 342 тысячи гектаров. На сегодня состояние 94% озимых зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное. В целом, площадь зерновых культур под урожай 2017 года составит свыше двух миллионов гектаров (1,9 миллиона гектаров – в 2016 году), а посевная площадь всех сельскохозяйственных культур – 3,040 миллиона гектаров (2016 год – 3,018 миллиона гектаров).

Все вышеперечисленные принятые меры позволяют рассчитывать на выполнение регионом своих обязательств по проведению ярового сева и валовому сбору сельскохозяйственных культур.