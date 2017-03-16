«Живой Волгоград» спешит напомнить вам, что 7 апреля празднуется Всемирный день здоровья — несомненно, очень важный день в современном мире, где каждый старается следить за своим внешнем и внутренним самочувствием. Сегодня мы расскажем вам о предстоящем спортивном мероприятии Adrenalin Battlе, которое состоится 8 апреля. Именно в этот день организаторы хотят напомнить, как важно развивать в себе и своих детях любовь к спорту.

Adrenalin Battle — это соревнование в популярных направлениях на сегодняшний день: паркур, трикинг и брейк-данс, где любой желающий может показать свои умения и посоревноваться за денежные призы. Призовой фонд, кстати, составляет 30 тысяч рублей! Неплохо, правда?)

Итак, «Живому Волгограду» удалось узнать подробности о мероприятии у одного из организаторов — Калиниченко Кирилла, руководителя направления паркур, который также является инструктором «Школы Паркура» в спортивном клубе «Адреналин».

— Школа именно на базе клуба «Адреналин» была создана только два года назад, но до этого, еще с 2008 года, все тренировки мы вели на улице, — пояснил Кирилл. — «Школа паркура» за последнее время побывала на множестве соревнований. Наконец, мы решили организовать свое, дабы приобщить людей разных возрастов к занятиям именно этими направлениями.

— Мы планируем сделать Adrenalin Battle ежегодным мероприятиям, при этом с каждым годом оно будет более масштабным с привлечением и других дисциплин, — рассказал о планах Кирилл Калиниченко.

Полный судейский состав пока что держится в тайне. Судей будут озвучивать постепенно, однако уже сейчас известны имена некоторых из них: Артём Тарасов, один из лучших трикеров Волгоградской области, представитель команды «All Rocaz» и «просто крутой чувак ERICOS».

Организаторами мероприятия являются: Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» при поддержке клуба экстремальных видов спорта «Адреналин», а также общественных организаций Волгоградской области «Совет директоров» и «Волгоградское качество».

Подробную информацию о мероприятии вы можете найти в самой группе Adrenalin Battle. «Живой Волгоград» надеется, что наши читатели заинтересуются подобными видами спорта, ведь это действительно круто, друзья!