Долго ждали волгоградцы, когда отремонтируют Комсомольский путепровод. Терпели неудобства, связанные с закрытием моста, ждали и надеялись. В итоге мост открыли, но ремонт сделали очень и очень плохо. Дорожное покрытие назвать хорошим нельзя.

Щитки, которые должны защищать пешеходов от грязи, почему-то были установлены как шумоизоляция с другой стороны.

Негодование жителей вызвало и отсутствие лестничных спусков к железнодорожному вокзалу и путям.

Работы обещали продолжить. Время прошло, но подрядчик, видимо, решил не выполнять дальнейший ремонт.

Как стало известно, администрация города в одностороннем порядке расторгает договор с ООО «Аваль-Строй», нарушившим условия муниципального контракта на выполнение ремонта Комсомольского путепровода в Центральном районе Волгограда. Как отмечают в пресс-службе администрации города, основным нарушением стало несоблюдение компанией указанных в муниципальном контракте сроков исполнения работ по устройству прилегающей инфраструктуры — лестничных сходов, асфальтобетонного покрытия в местах расширения проезжей части. Фирма будет занесена в список недобросовестных исполнителей. Также компанию ждет крупный штраф.

По данным администрации Волгограда, контракт на выполнение ремонта путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской в Центральном районе Волгограда был заключен в марте 2015 года. Подрядной организацией, определившейся в ходе конкурсной процедуры, стало ООО «Аваль-Строй». Общая стоимость контракта – почти 294 млн. рублей, средства на ремонт были выделены из регионального и городского бюджетов. Согласно условиям контракта, объект необходимо было сдать к 26 декабря 2016 года. К этому времени работы были выполнены лишь на 260 млн. рублей. Подрядчику была перечислена данная сумма. Также в соответствии с условиями контракта в адрес ООО «Аваль-Строй» направлена претензия о взыскании штрафных санкций за нарушение сроков контракта на сумму 1,37 млн рублей и за неисполнение условий контракта на сумму 1,47 млн рублей.

По итогам инспекции, которая состоялась в декабре 2016 года, выяснилось, что основные инженерные решения выполнены: несущие конструкции укреплены, на проезжей части уложено асфальтобетонное покрытие, поэтому для обеспечения транспортной доступности движение по мосту было открыто. К 26 декабря остались невыполненными ремонт лестничных сходов, устройство асфальтобетонного покрытия в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода, декоративное оштукатуривание балок пролетных строений.

Также администрацией направлены в УФАС по Волгоградской области документы о внесении данной организации в список недобросовестных исполнителей, рассмотрение дела назначено на 20 марта. Что же касается завершения запланированных работ по ремонту Комсомольского путепровода, то их продолжит уже новый подрядчик. Подготовка необходимой проектно-сметной документации завершена, и в марте будет объявлен новый конкурс.