Весна пришла и совсем скоро прекрассная половина человечества будет отмечать праздник — 8 марта. В этот день прекрассных дам ждет множество теплых слов, подарков и цветов. А помимо этого в честь них будут проходить праздничные мероприятия.

Но и это ещё не все, именно в этот день, 8 марта в ТРЦ «Акварель» состоится самое яркое и красивое событие. В центральном атриуме пройдут конкурсы «Мисс Волгоград» и «Маленькая Мисс Волгоград». Мероприятие будет проходить при поддержке комитета молодёжной политики Волгоградской области и комитета по молодежной политике и туризму Волгограда.

Перед гостями предстанут самые красивые девочки и девушки Волгограда, которые представят свои таланты, покорят зрителей своей красотой и удивят членов жюри своими яркими номерами.

Напомним, 26 февраля прошел первый этап конкурса – творческий, где 70 участниц конкурса возрастом от 3-х до 23-х лет представили свои таланты на оценку жюри. Лучшие номера, по мнению жюри, будут представлены на Гранд-Финале. Победительницы конкурса, представят Волгоградскую область на Всероссийском финале в Москве.

Организаторы конкурса официальный представитель конкурса «Мисс Россия» и «Маленькая Мисс Россия» в Волгограде, модельное агентство «Soni de Russo».

Мероприятие состоится 8 марта, начало в 16:00. Не опаздывайте!