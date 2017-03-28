Уже совсем скоро в регионе начнется паводок. Чтобы обеспечить свободное прохождение паводковых вод, в регионе стартовала природоохранная операция «Половодье-2017». Ее цель – выявление нарушений природоохранного законодательства, препятствующих естественному прохождению паводковых вод.

В рамках операции инспекторы Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона обследуют 44 водных объекта в Волгограде и муниципальных районах на предмет выявления свалок бытовых отходов, несанкционированных дамб и пересыпок. Задача, которую ставят перед собой экологи, проводя рейды в рамках этой природоохранной операции, — снизить риск возможных негативных последствий весеннего половодья, не допустить загрязнения, засорения, заиления водных объектов и размещения отходов в водоохранных зонах рек, прудов, ериков.

Таким нарушениям, как незаконный забор воды из водоема, внимание будет уделяться в первую очередь. Безлицензионное использование водных ресурсов приводит к измельчению, деградации, а порой и полному осушению водоемов, и потому нарушителей природоохранного законодательства ждут серьезные штрафы.

Отметим, что в прошлом 2016 году во время такой же операции было составлено 5 протоколов за безлицензионное использование водных ресурсов. Нарушителям предъявили штрафы и расчеты вреда, причиненного природным объектам, на общую сумму более 2 млн. рублей.