Весна — самое время настроиться на позитивный лад и начать жить на полную катушку. Чтобы зарядиться правильным настроением, «Живой Волгоград» сделал для вас подборку изумительных фильмов, которые можно посмотреть на MegaFon.TV в любой точке очнувшегося от зимней спячки города.
1«Крупная рыба»
Не всем суждено стать великими, а жизнь — не сказка, это знает каждый. Но стоит однажды решиться посмотреть на мир под другим углом, добавив в палитру каждого дня немного фантазии и любви, и у вас получится удивительная история жизни!
2«Статус свободен»
Расставаться всегда больно, особенно, если тебя бросили. Но как часто одно расставание может стать началом новой жизни?! Нет, это не банальная история о изживших себя отношениях. Это путешествие к самому себе, которое вы проделаете вместе с главным героем. В конце путешествия вас ждет неизменный Happy End.
3«Маленький принц»
Это не просто мультипликационная версия одноименного романа Сент-Экзюпери. Новая история о взрослых, потерявших в себе детей. Светлый и невероятно добрый мультфильм, который, безусловно, понравится детям и растрогает любого взрослого до слез.
4«Про любовь»
Вы знаете, что такое любовь? Сколько не спрашивай, одинакового ответа не услышишь. Любите и будьте любимы, не приклеивая ярлыков к чувствам — вот чему учит нас этот удивительный фильм с блистательной Ренатой Литвиновой в главной роли.
5«Загадочная история Бенджамина Баттона»
Жизнь не всегда идет так, как ты планируешь, но от этого не перестает быть удивительной и даже фантастической. На первый взгляд, может показаться, что это конец истории, на самом же деле это ее начало. Истории, в которой будет все: настоящая любовь и предательство, рухнувшие надежды и сбывшиеся мечты.