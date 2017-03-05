5 «Загадочная история Бенджамина Баттона»



Жизнь не всегда идет так, как ты планируешь, но от этого не перестает быть удивительной и даже фантастической. На первый взгляд, может показаться, что это конец истории, на самом же деле это ее начало. Истории, в которой будет все: настоящая любовь и предательство, рухнувшие надежды и сбывшиеся мечты.