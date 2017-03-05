На сегодняшний день пользование мобильным интернетом стало для волгоградцев не диковинкой, а привычным образом жизни. Фонд «Общественное мнение» и исследовательская компания TNS отметили высокий уровень проникновения интернета в регионе – 48% среди волгоградцев старше 12 лет и 67% у категории от 18 лет и старше. В рейтинге интернет-активности городов-миллионников Волгоград находится на 4 месте. Средняя продолжительность онлайн-серфинга за неделю (например, на планшете) превышает 2 часа. Средняя стоимость интернета с включенным ежемесячным трафиком у четырех мобильных операторов составляет около 225 рублей в месяц за пакет в 4 ГБ.

При этом многие пользователи даже не представляют, насколько быстро происходит технический прогресс и меняются технологии передачи данных. К примеру, 4G/LTE – уже давно технология не будущего, а настоящего. Если вы все еще верите в приведенные ниже мифы, спешим вас разочаровать – вы живете вчерашним днем.

Миф первый. Зона покрытия 4G не распространяется на весь Волгоград и охватывает далеко не все районы области.

На самом деле зона покрытия 4G/LTE приблизилась к 80% населения Волгоградской области. В Волгограде показатель почти 100%. Подробная карта покрытия доступна на сайте. По-настоящему быстрый интернет работает везде, где нужен: в транспорте, на торговых площадках, в парковых зонах, то есть там, куда не достают сети Wi-Fi.

Миф второй. Чтобы оценить все преимущества 4G, нужно приобрести навороченный смартфон с ценой, которую сложно назвать бюджетной.

Возможно, так и было четыре-пять лет назад, когда технология только появилась. Но спустя два с лишним года после запуска быстрого интернета в Волгограде ассортимент гаджетов принципиально изменился. 4G/LTE поддерживают не только флагманские смартфоны по баснословной цене, но и десятки других бюджетных моделей. Среди них и линия смартфонов Lenovo A за 4990 руб., Microsoft Lumia за 5990 руб., и Samsung Galaxy J за 6990 руб. К слову, в салонах и интернет-магазине «МегаФона» оборудование можно купить в рассрочку, еще и получив бонус на счет.

Миф третий. В Волгограде работа устройств с 4G мало отличается по скорости от 3G.

Бытует мнение, что 4G-интернет совершенно не нужен, давно работающего 3G для смартфона хватает. Действительно хватает, если сознательно себя ограничивать. Можно обойтись простеньким мессенджером и виджетом прогноза погоды, тогда хватит и запущенного 13 лет назад стандарта 2G. Реальная скорость в сети 4G/LTE редко опускается ниже 10 Мбит/с, средняя скорость составляет порядка 20 Мбит/с. Так, с 4G-скоростями на скачивание стандартного двухчасового фильма нужно всего 10 минут. В сети предыдущего поколения 3G на это понадобилось бы больше часа.

Миф четвертый. Пользование интернетом быстро разряжает аккумулятор смартфона, особенно 4G.

Начнем с того, что мобильное устройство не отключается от сети, даже если его владелец не пользуется в данный момент интернетом или связью. И этот фоновый контакт также расходует заряд аккумулятора. В начале года специалисты «МегаФона» решили проблему быстрой разрядки с помощью новой технологии. На деле она позволяет при нахождении смартфона в сети 4G/LTE сократить энергозатратность этого взаимодействия с сетью – на 1-2% в час. В день это в среднем до 20%.

Миф пятый. Цена за интернет 4G будет намного выше, чем за 3G, потому что объем передачи данных больше.

Тут важно пояснить, что в сети 4G/LTE стоимость мобильного интернета для абонентов «МегаФона» не меняется, но в разы возрастают качественные показатели связи: надежность, скорость и устойчивость соединения.