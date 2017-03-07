Многие, наверное, помнят шумиху вокруг приюта для бездомных животных «Дино». Если нет, вкратце напомним. Приют «Дино» располагается на небольшом клочке земли на базе МЧС в Краснослободске. Земля принадлежит не владельцам приюта, и животных грозились выгнать. В связи с поднятой шумихой вроде как дело затормозили, но не надолго.

Отметим, что в приюте содержатся не только кошки и собаки, но также лошади и другая живность. Лошади сюда прибыли из разных мест, кого-то привели неравнодушные люди, а кого-то пришлось выкупать с мясобойни и у жестоких хозяев. Здесь эти замечательные животные обрели не только дом, но и вторую жизнь, в которой они счастливы сами и дарят радость другим. В приюте действует клуб «Солнечная долина», где все желающие могут получить удовольствие от общения с лошадьми, совершить конную прогулку по Волго-Ахтубинской пойме, поучаствовать в красивых фотосессиях с участием лошадок, а также обучиться основным навыкам верховой езды.

Сейчас собак оставили в покое, но вот лошадкам не хватает места. На территории приюта находятся 32 лошадки, все они могут остаться без дома. На данный момент приют уже отключен от электроэнергии, и есть вероятность, что со дня на день всех лошадей выгонят с занимаемой территории.

У сотрудников приюта уже давно теплится надежда создать специальный «Эко-Центр», куда люди могли бы приезжать всей семьей на активный отдых. Центр, куда можно приглашать школьников и студентов в целях воспитания правильного отношения к животным и живому миру, проводить эко-уроки и организовать конный эко-патруль, устраивать праздники. Общаясь с животными, взрослые забывают о повседневных проблемах и стрессах, а дети учатся добру и милосердию. Всю подробную информацию о проекте вы можете получить по ссылке.

Отметим, что сотрудники Волгоградского Областного благотворительного Фонда защиты животных не сидели все это время на месте, они трудились и продолжаются трудиться. Они вкладывают много сил и средств, чтобы мечта стала реальностью. Уже сейчас у них есть готовый проект и даже есть участок земли, куда можно переезжать. Но, к сожалению, средств не хватает. Чтобы организовать строительство и перевести животных, нужно пройти еще много этапов. Сейчас им важна любая помощь.

Приюту может помочь каждый из нас. Вы можете сделать вклад в создание такого замечательного центра или обратиться с предложением помощи самому приюту. Да, этот проект денег не принесет, но зато он может помочь сотням ребятишек. Если вы можете чем-то помочь, откликнитесь. Приют будет рад любой помощи. По всем вопросам можете обращаться:

Группа в ВК «Солнечная долина»

Алина Зевакина

Анна Конобевцева