25 марта в 20.30 выключите свет, поддержите акцию Час Земли

В 2017 году международный Час Земли состоится в 10-й раз 25 марта с 20.30 до 21:30 по московскому времени. Люди, которым не свойственно равнодушие к судьбе нашей планеты, в это время выключают электричество, чтобы поддержать экологический баланс Земли.

Проблема экологии — одна из важнейших мировых тем, которая с каждым годом становится все актуальнее и острее. Каждый разумный человек понимает, что мы потребляем слишком много ресурсов, и последствия такого большого потребления не остаются незамеченными.

Уже сейчас можно прогнозировать полное истребление лесов, загрязнение водоемов, глобальное потепление и многие другие болезненные симптомы, ведущие к гибели Земли. Эта проблема, несомненно, заботит многих людей уже сейчас: активисты проводят множество акций, призывая оказать помощь в деле спасения нашего дома. Об одной из них мы и хотим рассказать в этой статье.

Вот уже 10 лет акция «Час Земли» объединяет города, страны, материки и всю планету. Она заключается в том, чтобы в последнюю субботу марта в назначенное время люди в разных уголках мира на один час отключили свет и электроприборы. Цель этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты.

В Волгограде также пройдет экологический праздник, приуроченный к Часу Земли, в Парке Дружбы «Баку-Волгоград». Начало мероприятия запланировано на 15.00. Во время акции вы сможете увидеть выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины, экологическую зарядку, эстафеты и много всего интересного.

Час Земли — ежегодное международное событие, организатором которого является Всемирный фонд дикой природы (WWF). Проводится оно традиционно в последнюю субботу марта. Основной идеей Часа Земли является призыв всех жителей планеты выключить все электрические приборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата и энергетического объединения человечества. Впервые Час Земли прошел в Австралии в 2007 году, и уже на следующий год в этом мероприятии приняли участие 35 стран мира. В 2009 году она стала самой массовой акцией в истории человечества и коснулось более миллиарда жителей планеты. Как раз с этого года Час Земли официально проводится в России, хотя ранее в нашей стране ее поддерживал лишь ряд энтузиастов. Ежегодно к Часу Земли присоединялись новые страны, и все больше людей своим участием в акции показывали неравнодушие к будущему планеты. Уже в 2013 году к Часу Земли присоединилось более 70 городов России, а в 2016 году их число превысило 100. Час Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина и многие другие.