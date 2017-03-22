Кредитно-документарный портфель ВТБ в Волгоградской области по итогам 2016 года достиг 17,9 млрд рублей, из которых более 90% — кредиты среднему бизнесу. В прошлом году ВТБ профинансировал предприятий Волгоградской области на общую сумму 12,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов на отчетную дату составил 13,8 млрд рублей, рост 91%.

ВТБ в Волгограде в 2016 году первым приступил к работе по программе льготного кредитования, которую «Корпорация МСП» реализовала совместно с Банком России. На 1 января 2017 года по этой программе банком в ЮФО заключено 18 кредитных соглашений на общую сумму 2,15 млрд рублей, что составляет 7% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по этой программе. В числе лидеров по объему выданных средств вошла и Волгоградская область – на отчетную дату в регионе выдано 900 млн рублей.

В 2016 году банк ВТБ продолжил сотрудничать с ведущими предприятиями и органами власти региона – лидерами в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, торговле и ОПК. В структуре кредитного портфеля основную часть составляют сельское хозяйство — 30%, органы власти (субъекты РФ и муниципалитеты) — 21%, торговля — 16%, промышленность строительных материалов -12%.

Руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской областям Владимир Русаев прокомментировал: «Банк ВТБ в Волгоградской области в 2016 году продолжил наращивать долю на рынке корпоративного кредитования региона темпами, превышающими среднерыночные. Финансовый результат волгоградского офиса ВТБ достиг рекордных значений. В 2017 году мы поставили перед собой амбициозную задачу — сохранить и даже увеличить достигнутые темпы роста, несмотря на довольно ограниченные возможности корпоративного рынка. Обгонять рынок — вошло в нашу хорошую традицию. Уверен, что нам это удастся в очередной раз — все необходимые навыки и возможности для этого у нас есть».