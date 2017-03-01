Уже совсем скоро откроется дачный сезон, и по дачным маршрутам начнут курсировать сезонные пригородные автобусы в Волгограде и Волжском. Количество маршрутов и рейсов на них осталось прежним.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, дачные автобусы Волгограда и Волжского начнут работать уже 1 апреля, а дата открытия дачных маршрутов в Камышинском и Урюпинском районах будет зависеть от погодных условий. Ее определят по согласованию с местными садоводческими обществами.

Список пригородных дачных маршрутов:

ПАТП 2 филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

№ 103 Э — г. Волгоград (ВгТЗ) — Дачи «Пичуга»

№ 106 — г. Волгоград (ул. Титова) — СНТ «ЦУМ»

№ 107 — г. Волгоград (ВгТЗ) – п. Ерзовая балка

№ 107 Э — г. Волгоград (ЖДВ) – п. Ерзовая балка

№ 109 Э — г. Волгоград (ВгТЗ) — Дачи «Приморье»

№ 122 А — г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга»

№ 122 Э — г. Волгоград (ЖДВ) — Дачи «Пичуга»

№ 129 — г. Волгоград (ул. Хорошева) – п. Дубовая балка

№ 131 Э — г. Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель»

№ 132 — г. Волгоград (Школа №3) — Дачи «ДОК»

ПАТП «Урюпинское» филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

№112 — г. Урюпинск — Дачи (Урюпинский р-н)

АК 1208 филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

№ 104 Д — г. Волгоград (ВСКПЗ) — СНТ «Волгодон»

№ 116 Д — г. Волгоград (К-тр «Юбилейный») – п. Райгород

№ 125 — г. Волгоград (ул. Марийская) – Дачи «ВНП-2»

№ 125 Д — г. Волгоград (ВДСК) — Дачи «Мечта»

№ 127 — г. Волгоград (К-тр «Юбилейный») – Дачи «Химик-2»

№ 139 Э — г. Волгоград (ул. Руднева) — Дачи «Волжаночка»

АК 1733 «Камышинская» филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

№117 — г. Камышин (АС) – х. Карпунино»

№118 — г. Камышин (АС) – Дачи «ХБК»

МУП «Волжская автоколонна 1732»

№109 — Волжский — С/О Степное-2

№133 — Волжский (пл.Ленина) — С.Н.Т. Шинник

№141 — Волжский (Трансагентство) — С/О Автомобилист