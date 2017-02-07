А как часто вы страдаете от того, что у вас заглючил телефон на морозе? Правда, такое случается, если телефон немного перемерз. А все потому, что главный враг любого мобильного устройства – это холод. При низких температурах смартфон будет быстро разряжаться, медленно работать и даже перезагружаться. Это случалось, наверное, у всех, ну а если не у всех, то у многих точно.

Эта зима нам преподносит температурные перепады, когда днем может быть — 8, а уже ближе к ночи температура опускается до — 18. Вот и сейчас в нашем регионе преимущественно холодно. По данным синоптиков, температура резко понизилась в связи с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением арктического воздуха. В ближайшие дни потепления ждать не приходится, поэтому в этой статье мы поделимся советами, которые помогут обеспечить смартфону хорошую работоспособность и оставаться на связи в самый разгар зимы.

Если верить инструкциям производителей, большинство мобильных телефонов последних лет выпуска должны сохранять работоспособность при температуре от +40 до –10. При волгоградских –18 девайсы могут разрядиться за считанные минуты.

Совет №1: держите смартфон в тепле.

Холод прежде всего воздействует на аккумулятор мобильного телефона. Носить устройство лучше во внутреннем кармане одежды либо в рюкзаке или сумке. Это позволит избежать повреждений электроники, вызванных морозом, а также снижения емкости аккумулятора. Во время разговоров рекомендуется пользоваться гарнитурой.

Совет №2: заряжайте смартфон правильно.

Вернувшись с улицы в теплое помещение, дайте смартфону время согреться до комнатной температуры, и только после этого можно подключать зарядное устройство. Если этого не сделать, на микросхеме смартфона может образоваться конденсат, который способен привести к короткому замыканию. Значительно сократить время заряда позволит режим «Авиа». Отключится огромное количество процессов и модулей, который потребляют энергию. Увы, принимать звонки и звонить в этом режиме не получится.

Совет №3: приобретите внешний аккумулятор.

Заряд аккумулятора быстро севшего на холоде телефона частично можно реанимировать, просто поместив смартфон в тепло. 7-10% заряда таким образом вполне реально вернуть. Если же нет времени на реанимацию, спасет внешний аккумулятор. Порядок цен на них довольно демократичный. В интернет-магазине «МегаФона», например, можно купить достаточно мощный девайс всего за 290 рублей.