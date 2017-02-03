В Кировском районе Волгограда будет временно приостановлена подача воды. Воду отключат почти на три дня. Отключение воды связанно с работами по замене изношенных участков трубопровода.

В связи с проведением работ по обновлению участка водовода диаметром 400 и 500 мм в границах от ул. 1-й пер. Короленко до ул. Молодежная с 18:00 часов 3 февраля до 7:00 часов 6 февраля 2017 года будет временно ограничено водоснабжение потребителей по следующим адресам:

Жилые дома:

-ул. Кирова № 94,98,98а,98б,96;

-ул. Колосовая №№ 6,8а;

Частный сектор:

-ул. Кирова № 97-109;

-ул. Аврорская № 69-75, 92-104;

-ул. Сурикова № 22-28, 21-29;

-ул. Параллельная № 60,62;

-ул. Усть-Бузулукская № 2-18;

-ул. Шевченко № 1-27, 2-26;

-ул. Достоевского № 27-29;

-пер. Короленко № 1-29.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные обновлением водопроводной системы. На время ограничения подачи ресурсов будет организован подвоз воды.

Запасайтесь водой уже сейчас, к вечеру её уже отключат!