Косплееры Волгограда вновь собрались вместе на фестивале «Супермишки», который проходил в минувшие выходные в ДК «Метроэлектротранс». Косплей-фестиваль «Супермишки» проводится в нашем городе уже в 4 раз, но как пояснили организаторы: «Возможно, в этом году наш фестиваль проводится в последний раз, так как организаторы разъезжаются кто куда».

Данное мероприятие представляет собой костюмированную игру, где участники сначала изготавливают наряды своих героев, а потом в них переодеваются и на публике представляют своего персонажа. Причем сделать это можно как посредством выступления, так и просто придя на фестиваль и продемонстрировав на публике свой костюм.

Как признаются сами косплееры, данное хобби очень дорогостоящее, и каждый раз менять костюм они не могут, поэтому некоторые наряды они надевают уже не в первый раз. Среди участников есть те, кто занимается этим уже семь лет, а кто-то — года два-три. На фестивале можно было увидеть довольно разнообразных персонажей. Ведь у каждого свой герой, и это не всегда аниме-персонаж.

Побывав на таком мероприятии, понимаешь, что лучше увлекаться чем-то подобным, чем убивать своё время на соцсети и нездоровые привычки. Полностью поддерживаем ребят. Мероприятие получилось как всегда красочным и веселым. Не каждый день увидишь подобное. И кстати, если вы хотите побывать на подобном фестивале помните, что «Супермишки» — не единственный косплей-фестиваль, который проходит в нашем городе.