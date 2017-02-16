За недобросоветсную уборку дворовых территорий будут наказывать организации отвечающие за поддержание порядка на обслуживаемых территриях, в том числе УК и ТСЖ. С начал года было составлено 478 протоколов о халатности организаций, которые принебрегли своими обязанностями. Наложенные штрафы исчисляются суммой почти в полумиллион рублей.

Нарушения выявляются во время мониторинга состояния дворовых територий, который проходит ежедневно. Проверки проводят специалисты профильных подразделений мэрии. В рамках мониторинга оценивается качество и объемы работ по уборке дворов, выполненных обслуживающими организациями.

По установленным правилам благоустройства Волгограда за управляющими организациями закреплены обязанности по своевременной уборке и обработке дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. В случае выявления нарушений, материалы проверок передаются в административные комиссии, которые выносят наказание в виде предупреждения или штрафа. Для юридических лиц его сумма может достигать от 20 до 30 тысяч рублей.

С начала года административная комиссия рассмотрела несколько сотен протоколов, в результате чего 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.