Зима подходит к своему завершению, но ещё есть время провести несколько спортивных соревнований по зимним видам спорта. Одно из которых намечено уже на эти выходные. Чтобы вам не было скучно «Живой Волгоград» как обычно подскажет куда можно будет сходить в ближайшие дни.

17 февраля в 15:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится торжественное открытие выставки «Ледниковый период в Сарепте». В экспозиции выставлены экспонаты из фондов музея-заповедника, находки, сделанные дайверами в волжских глубинах, а также редчайшие находки из арктической тундры, собранные в краю вечной мерзлоты. К таким относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Представлен и уникальный экспонат — шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Кроме этого внимание гостей музея безусловно привлекут орудия древних людей и материалы, из которых они были изготовлены.

19 февраля в 10:30 в Советском районе Волгограда, в поселке Новостройка (в районе Лысой горы) состоятся открытые соревнования по Волгоградскому Биатлону. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для участников предусмотрены две категории сложности дистанции: для профессионалов и для любителей.

А в 14:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького открывается выставка Адольфа Александрова «Акварельная сказка». На выставке будут представлены выполненные с натуры этюды: волжские и донские пейзажи, виды, написанные в Крыму, Подмосковье и на территории Абрамцевского заповедника.

На эти выходные это все мероприятия. Надеемся данная информация будет для вас полезна. Все подробности об этих и других мероприятиях ищите в нашем календаре.