Волжан и гостей города приглашают посетить Международный фестиваль корейской культуры. Яркое и колоритное событие будет проходить уже в эти выходные, а это значит, что нас ждет яркое и красочное мероприятие, которое никого не оставит равнодушным.

Фестиваль корейской культуры проходит уже не первый год и основными его целями является популяризация и развитие тхэквондо ВТФ, а так же привлечение волжан к занятиям физической культурой и спортом.

Став гостем фестиваля вы сможете познакомиться с национальными корейскими играми, танцами и боевыми искусствами. В программу фестиваля войдет: учебно-тренировочные выступления и поединки среди лиц начального уровня обучения и спортивно-оздоровительных групп; культурно-массовые мероприятия; красочная концертная программа.

Организаторы будут встречать гостей в корейской национальной одежде, пригласят к участию в корейских, традиционных национальных играх, а так же проведут дегустацию корейских блюд. Кроме того, гости смогут узнать звучание своих имен на корейском языке, а также научиться писать имена с помощью корейской системы письма.

Фестиваль будет проходить в Волжском 25 февраля в ФОК «Авангард», начало в 9:00. Все подробности об этом и других мероприятиях вы можете найти в нашем календаре.