Теперь волгоградцы смогут задать интересующие их вопросы по транспортному обслуживанию, позвонив на «горячую линию», которая заработала в Волгограде с 1 февраля. Номер консультационной службы (8442) 23-31-60, она работает в будние дни с 8-00 до 20-00.

Позвонив на «горячую линию», можно получить исчерпывающую информацию о том, какой общественный транспорт обслуживает конкретную территорию города, сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси. Также по этому номеру можно подать жалобу на работу городского общественного транспорта. Полученные данные будут переданы в комитет транспорта, промышленности и связи и в транспортные предприятия города для рассмотрения и принятия решения.

Заявителю необходимо сообщить номера маршрута и транспортного средства, дату и время, когда, по его мнению, было допущено нарушение. Организация «горячей линии» реализована в рамках внедрения в региональной столице комплексной транспортной схемы (КТС), направленной на наведение порядка в сфере пассажирских перевозок, повышение их комфорта и безопасности. В соответствии с КТС основу сети составят трамвайные и троллейбусные маршруты, а также 15 автобусных маршрутов, которые обслуживают современные комфортабельные автобусы большой вместимости, их работа контролируется Центром управления пассажирскими перевозками с помощью системы ГЛОНАСС.

Напомним, на все вопросы, касающиеся использования транспортной карты, пассажирам ответят в Сервисном центре «Транспортная карта «Волна»» по адресу: ул. Советская, 7. Подробная информация о действии новой системы размещена на сайте транспортной карты «Волна» www.vlg-tk.ru. Ежедневно с 5 до 24 часов работает телефон горячей линии – 96-22-77.