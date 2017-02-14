Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе Масленичных кукол. Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Подать заявку можно до 17 февраля в МУК «Волгоградконцерт». А представить куклу на суд нужно будет в конце масленичной недели.

Высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра, она может быть изготовлена из любых материалов. В костюме допускается как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 4А или по электронной почте: volgogradconcert_post@mail.ru, факс: 8(844) 38-10-82. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте МУК «Волгоградконцерт» — www.volgograd-concert.ru.