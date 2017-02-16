Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе проектов Ежегодной Национальной премии в области экологии «ERAECO 2017», который проходит в рамках Года экологии и особо охраняемых территорий в России. Участниками конкурса могут стать организации, занимающиеся туризмом, государственные учреждения, частные компании и частные лица, реализующие проекты в сфере защиты окружающей среды.

Ежегодная Национальная Премия «ERAECO» учреждена Общественным движением «ERAECO» под эгидой UNESCO, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Главная цель конкурса – ознакомление широкой общественности с международными, федеральными и региональными проектами: управленческими, технологическими и инновационными решениями, образовательными, культурными программами в области экологии и управления отходами.

Конкурсные проекты будут оценивать за актуальность, инновационный характер и практические результаты реализации. Победителям в каждой номинации вручается диплом и статуэтка «Капля Вилы» – символ богини Природы в славянской мифологии. Премия присуждается тем, кто достиг успехов в области экологического образования и просвещения, природоохранной деятельности, инновационного бизнеса, науки и техники, а также за выдающийся вклад в области экологии и охраны окружающей среды. Всего есть шесть номинаций: «Эко-Просвещение», «Эко-Управление», «Эко-Мир», «Эко-Технологии», «Эко-Маркетинг» «Эко-Територия» и «Человек Эры Экологии».

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 31 марта 2017 года на сайте www.eraeco.ru в разделе «Премия».