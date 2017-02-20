Вот и пришла Масленица, всю неделю мы будем объедаться блинами и толстеть. Ну а как же без этого :-) Но вот вопрос, как после такой сытной недели растрясти наеденное и избавится от лишних калорий. И вот вам ответ. Не зря в конце Масленичной недели проводятся народные гуляния. Вот и в этом году в конце сытой, Масленичной недели нас ждут на проводы зимы и масленицы.

Праздничные мероприятия будут проходить 26 февраля. Нам предлагают посетить сразу несколько площадок проведения мероприятий, но сейчас мы расскажем вам об лишь об одной. Итак, каждый год, уже традиционно, основные мероприятия пройдут в центре города, а мы предлагаем вам перенестись за город. Где специально для Вас пройдет веселое, праздничное представление с участием красивых и грациозных животных — лошадей.

Желающих, принять участие в празднике, приглашают посетить «Солнечную долину», где и состоится праздничное мероприятие, посвященное проводам зимы — «Дино» Масленица, которое организует Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных. В рамках мероприятия гостей ждет: конное шоу; выступление фольклорного ансамбля; веселые забавы и конкурсы; блины; хороводы и, конечно традиционное сжигание чучела. Ну а те, кто не пожалеет внести скромный благотворительный взнос, смогут поучаствовать: в тематической фотосессии; пострелять из лука и пневматического оружия; поесть очень вкусный плов на костре от шеф-повара Романа Юсупова; прокатиться на лошадке в манеже; прокатиться на лошадке по дубовому лесу (бронирование заранее); а также прокатиться в санях (бронирование заранее).

«Солнечная долина» находится в Краснослободске, поселок 2-я Пятилетка. Праздник состоится 26 февраля, начало в 13:00, вход свободный. Более подробную информацию о празднике и месторасположении можно узнать в официальной группе сообщества — Конные прогулки «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА».