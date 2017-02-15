Не ушли те времена, когда люди собирали макулатуру, чтобы её сдать, а школьники соревновались, чей класс соберет больше. Сейчас каждый желающий может принять участие в сборе макулатуры, ну и ещё поучаствовать в конкурсе. В рамках Года экологии в Волгограде стартовал экологический конкурс «Экостайл», направленный на привлечение молодого поколения к проблеме ресурсосбережения.

В течение нескольких месяцев образовательным учреждениям и учреждениям сферы государственной молодежной политики, участвующим в акции, необходимо собрать как можно больше макулатуры: газеты, книги, журналы, картон, бумагу. После завершения акции специалисты ООО «Спецсервис» взвесят и вывезут собранную макулатуру для ее дальнейшей переработки.

Победителей определят в трех номинациях: «Лучшая средняя профессиональная образовательная организация по сбору макулатуры», «Лучшее экологическое объединение по сбору макулатуры», «Лучшая образовательная организация по сбору макулатуры». Победителей акции назовут 22 апреля в Международный день Земли.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать по телефону 60-16-47 (специалист Иван Петров) или ecograd34@yandex.ru.

Справка: акция «Экостайл» проводится в Волгограде второй год. В 2016 году участники собрали более 26 тонн макулатуры. Организаторами выступают ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области совместно с департаментом образования Волгоградской области и ООО «Спецсервис».