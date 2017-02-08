Сейчас в 21 веке технологии активно развиваются, не исключая и всемирную паутину. Социальные сети развиваются и улучшаются, не отстают и сайты. И наш город не исключение, уже многие региональные сайты прошли стадию улучшения, и теперь они адаптированны и под поисковые системы, и под мобильные устройства. Также улучшилась производительность, добавилось множество интересных вещей. Ну и к тому же обновленные сайты стали более безопасны.

Но не все успели обновиться и защитить свой сайт. Так например, сайт «Волгоградского музыкально-драматического Казачьего театра» взломали больше месяца назад, и сейчас вся труппа в ожидании нового сайта. Но они не просто ждут, они ждут сайт вместе со Ждуном. От чего их ожидание выглядит весело и забавно.

«Живой Волгоград», увидев данное явление, поспешил узнать, почему Ждун находится на странице Казачьего театра и ждет сайт? И вот что ответили нашей редакции в пресс-службе Казачьего театра: «Взломали наш сайт больше месяца назад. Но Ждуна мы «повесили» сами.»

Справка: Ждун (название, данное скульптуре автором, — Homunculus loxodontus) — скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, созданная в 2016 году для Лейденского университета (Нидерланды). Изначально установлена перед детской больницей в Лейдене. По состоянию на февраль 2017 года скульптура перенесена внутрь Лейденского университетского медицинского центра (Leids Universitair Medisch Centrum) в холл с другими 10 скульптурами. Скульптура представляет собой существо серого цвета с головой морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.