Сегодня, 2 февраля, наш город-герой отмечает 74-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В честь этого события по городу проходят различные патриотические акции и мероприятия. Одним из центральных мест, где проходят мероприятия, стал музей-панорама «Сталинградская битва». Именно здесь развернулись площадки, где можно почтить память героев и посетить различные выставки, посвященные Победе под Сталинградом.

Перед музеем развернулась интерактивная площадка «Солдатский привал», где звучали песни военных лет, а представители молодежных организаций, переодетые в форму тех времен, угощали всех горячим чаем и сушками.

Помимо этого здесь можно было увидеть выставку оружия и экспонатов, найденных в поисковых экспедициях. Также на площади перед музеем состоялся финал патриотической акции «Голубь мира». На фигурках птиц, изготовленных школьниками из бумаги, были написаны обращения с поздравлением и призывом сохранить мир, завоеванный ветеранами Великой Отечественной войны. Фигурки голубей с закрепленными на них георгиевскими ленточками вывесили на Дереве мира, установленном перед музеем-заповедником. По завершении акции их передали в музей муниципального учреждения дополнительного образования «Центр «Пост № 1» Волгограда».

Стоит отметить, что 2 февраля наш город официально носит имя — Сталинград, как и в другие памятные даты, значимые для города: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 2 сентября – в День окончания Второй мировой войны, 23 августа – в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября – в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.