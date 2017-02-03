Погода на улице морозная и ветреная, но уже завтра синоптики обещают небольшое потепление и как раз оно выпадает на выходные. А это значит, что можно вылезти из-под одеяла и выйти на улицу. В ближайшие дни в городе пройдет несколько интересных мероприятий. «Живой Волгоград» как обычно собрал мероприятия «под одной крышей», а все для того, чтобы вам было удобней их искать.

3 февраля в 18:00 в Центре водных видов спорта состоится матч Чемпионата России по водному поло между командами «Спартак-Волгоград» и «Динамо» (Москва).

4 февраля в 9:00 возле музея-панорамы «Сталинградская битва» стартует благотворительный забег «Покорми четыре лапы». Для участия необходимо принести 2 кг. кошачьего корма, собранный корм будет передан приюту для кошек «Домик».

В 15:00 в Кировском районе по улице 1-й Пятилетки, д. 9 состоится военно-историческая реконструкция «Допрос генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса». Реконструкторы из ВИК «Пехотинец» реконструируют сцену первого допроса фельдмаршала Фридриха Паулюса генерал-лейтенантом Михаилом Шумиловым в штабе 64-й армии.

В 18:00 в Центре водных видов спорта состоится еще один матч Чемпионата России по водному поло между командами «Спартак-Волгоград» и «Динамо» (Москва). Приходите поболеть за наших ватерполистов!

5 февраля в 15:00 в «ЭКСПОцентре» пройдут бои по смешанным единоборствам, К-1 и профессиональному боксу «Войны из стали». Если вы любите такие события, то это мероприятие для вас. Но увы оно не бесплатное, за билет вам придется заплатит от 900 до 4000 рублей. Но зато вы сможете понаблюдать за поединками тяжеловесов.

Вот такие мероприятия нас ждут в эти дни. За этими и другими мероприятиями вы можете следить в нашем календаре.