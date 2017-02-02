В этом году День воинской славы 2 февраля посвящен 74-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом. В Волгограде в этот день состоялся 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег. Участниками данного мероприятия стали около 850 спортсменов. В забеге принимали участие жители разных регионов России.

Легкоатлетический забег уже давно стал доброй традицией. Несмотря на то, что забег проводится уже в 70-й раз, участие в нем принимает в основном молодежь. А это значит, что каждый год новое поколение готово принять эстафету памяти и пронести её дальше.

Сегодня отдать дань памяти погибшим защитникам Родины и посвятить свои спортивные победы ветеранам приехали легкоатлеты из Москвы, Краснодара, Шахт, Белой Калитвы, Казани, Энгельса, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областей, Чувашской республики. Вместе со спортсменами из городов и районов Волгоградской области они преодолевали дистанции в 1,3 км, 5 км и 10 км. За победу боролись учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов, ветераны спорта.