Начиная с 1 февраля 2017 года были проиндексированы пособия на детей. Размер выплат семьям с детьми был увеличен на 5,4%. Федеральные пособия в волгоградском регионе назначаются согласно закону № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. Они финансируются из государственного бюджета и подлежат ежегодной индексации.

Уже с февраля месяца пособия будут начисляться с учетом индексации. Как же изменились выплаты? Единовременные: по беременности и родам (минимум для некоторых категорий неработающих) — 613,14; при постановке на учет по беременности в ранние сроки — 613,14; при рождении ребенка, усыновлении, передаче под опеку — 16 350,33; беременной жене военнослужащего — 25 892,45. Ежемесячные: по уходу за ребенком (до 1.5 лет) — 3 065,69 — на первого ребенка и 6 131,37 — на второго (следующих); на ребенка военнослужащего по призыву (до 3 лет) 11 096,76.

Напомним, для того, чтобы оформить пособия, вы должны обратиться в Центр социальной защиты населения с пакетом необходимых документов. Всю подробную информацию вы можете получить на сайте соцзащиты по вашему району.