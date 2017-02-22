В центре города временно ограничат движение, стоянку и остановку транспорта на период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий, посвященных проводам русской зимы.

С 00:00 часов 24 февраля до 18.00 часов 26 февраля на Площади Павших борцов будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

С 07:00 часов до 18:00 часов 26 февраля ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств по улице Мира и на площади Павших борцов в границах, обозначенных проспектом им. В.И. Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.

Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской, проспекту им. В.И. Ленина.