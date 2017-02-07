С 6 февраля в волгоградском регионе запрещена охота на зайца-русака. По данным комитета природных ресурсов и экологии, сейчас зайцы начинают готовиться к гону и последующему появлению потомства. Именно поэтому охотничий сезон на зайца-русака закрыт.

Но охота запрещена пока только на зайцев. Любители охоты могут по-прежнему охотиться на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собака, норку, куницу, хоря, горностая, ласку и бобра, а также на дикого кабана. На этих зверей можно охотиться до 28 февраля включительно.