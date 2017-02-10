В городе продолжается озеленение парков и зон отдыха горожан. На днях в Дзержинском районе Волгограда в парке Героев-летчиков была высажена ещё одна голубая ель. Дерево, которое раньше росло возле завода «Аврора», теперь будет радовать посетителей парка.

Это уже 17 голубая ель, которую пересадили за последние месяцы в связи с реконструкцией автомагистрали, проходящей мимо завода «Аврора». Деревья возрастом от 25 до 40 лет и высотой от 6 до 12 метров уже украшают 2 новых жилых комплекса, парки Семейный и Героев-летчиков. Ели начали пересаживать в ноябре 2016 года. Стоит отметить, что пересадка деревьев в холодное время года проходит без ущерба для растений. С помощью экскаватора дерево окапывается на значительном расстоянии от ствола, корни захватывает и фиксирует специальный металлический каркас. Погрузка и выгрузка на платформу осуществляется посредством 25-тонного крана. После установки и выравнивания дерева каркас разбирается, проводится подсыпка грунта, полив растения. Весной будет проведена и торфяная подкормка.

Как пояснила директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Валентина Легостаева: «Это уже 4-я голубая ель, которая высажена в парке Героев-летчиков с декабря 2016 года. За всеми деревьями сотрудниками нашего учреждения будет обеспечен надлежащий уход. Работы по благоустройству парка продолжатся: этой весной мы планируем восстановить здесь поливочный водопровод, высадить около 600 деревьев и кустарников».