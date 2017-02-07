Международный аэропорт Волгограда продолжает обновляться. И вслед за новым терминалом С здесь обновится терминал В, а потом и весь комплекс. На данный момент волгоградский аэропорт прошел проверку воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ после реконструкции, связанной с вводом в эксплуатацию нового терминала МВЛ. По итогам проверки, волгоградский аэропорт получил положительное заключение.

Теперь воздушный терминал пропуска находится в новом терминале С, переехал он сюда из терминала В, где уже началась подготовка ко второму этапу реконструкции аэровокзального комплекса. В рамках второго этапа планируется демонтаж старого терминала В и строительство нового. Работы по плану будут проводиться с марта 2017 года по апрель 2018 года. За это время тут построят современное здание нового терминала внутренних линий площадью 10 200 кв.м. на данный момент рабочие приступили к возведению забора. На время строительства внутреннего терминала В при совмещении внутренних и международных рейсов для вылета внутренних рейсов будет использоваться терминал А.

Помимо этого здесь ведется реконструкция перрона. Данное обновление позволит оптимизировать работу воздушной гавани и вывести аэропорт по всем характеристикам на международный уровень. После реконструкции на перроне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также будут оборудованы специальные стоянки для обработки самолетов противогололедной жидкостью с системой накопления и очистки реагента.

Стоит отметить, что в рамках первого этапа реконструкции волгоградского аэродрома были проведены работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки ВС, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции. Также тут появилось новое современное светосигнальное, радиотехническое и метеооборудование. Новая ВПП протяженностью 2800 и шириной 45 метров оснащена по второй категории ИКАО, что позволяет принимать суда даже в сложных погодных условиях. Последующем этапом реконструкции является установка трех телетрапов, объединение двух терминалов в единый аэровокзальный комплекс.